Bijna 15 ton afval van de stranden gehaald

Een matras, een zwangerschapstest, bijna 4.000 sigarettenfilters en heel veel paraffine. Dat is de opbrengst van de grote strand schoonmaakactie van de Boskalis Beach Cleanup Tour. It totaal is er bijna 15.000 kilo afval van de Nederlandse stranden gehaald. Dat is minder dan vorig jaar, maar meer dan de opbrengst van 2015.

Deze verschillen komen mogelijk door de richting van de wind, het aantal stranddagen of de zeestromen. Een van de meest bijzondere vondsten behalve de negatieve zwangerschapstest, was een oefenbom van defensie. Het grootste deel van het afval bestond uit plastic.