"Maak een woning APK verplicht"

Er moet een verplichte keuring komen voor woningen. Dat vindt de Tweede Kamerfractie van de SP. Een vrijwillige keuring is niet genoeg voor het voorkomen van ongelukken zoals de brand aan de Kelders in 2013 of het instorten van de galerijen van de Antillenflat in 2011. Dat zegt Kamerlid Sandra Beckerman van de SP. Beide incidenten die ze aanhaalt waren in Leeuwarden.

Beckerman vraagt minister Plasterk of er een 'APK voor woningen' ingevoerd kan worden. Controleurs moeten dan niet alleen letten op brandveiligheid, maar ook op koolmonoxide, en op de veiligheid van balkonnen en galerijvloeren. Ze wil ook weten of er gemeenten zijn die niet genoeg geld of capaciteit hebben om te handhaven, waardoor de veiligheid van de bewoners in gevaar kan komen.