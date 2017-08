Al 1.300 boetes uitgedeeld op de A7

Deze zomer zijn er al bijna 1.300 mensen op de bon geslingerd op de A7. Het grootste deel kreeg een boete voor te hard rijden of omdat ze in de weer waren met hun telefoon. 53 mensen maakten het zo bont dat ze hun rijbewijs moesten inleveren. Andere mensen reden bijvoorbeeld door rood, hadden alcohol op of waren aan het bumperkleven. Ook kregen verschillende vrachtwagenchauffeurs een boete omdat ze zich niet hielden aan het inhaalverbod op de A7.

De politie controleert sinds april van dit jaar extra op de weg.