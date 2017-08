Carla van der Hoek verlaat SP-fractie Súdwest-Fryslân

Raadslid Carla van der Hoek van Sneek stapt van de SP-fractie over naar de fractie van GemeenteBelangen Totaal Lokaal in de gemeente Súdwest-Fryslân. De aanleiding van deze stap ligt in de relationele sfeer, schrijft de SP. Die noemt de overstap jammer.

Van der Hoek neemt haar zetel mee naar de fractie van GBTL. De SP gaat daarmee van drie naar twee zetels en GBTL van vier naar vijf zetels. Van der Hoek kwam in 2011 bij de SP, naar eigen zeggen omdat die partij het dichtst bij haar eigen denkbeelden stond.