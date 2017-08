Zwanen dood door agressief virus in Rottefalle

Een agressief virus heeft de dood veroorzaakt van drie jonge zwarte zwanen van het hertenkamp in Rottefalle. Het virus zou uitgebroken zijn door besmette kippen die over het hek gegooid zijn. Dat denkt de veearts. Het komt vaker voor dat er dieren over het hek worden gesmeten. Kippen, hanen en soms zelfs konijnen. Vooral in de vakantieperiode.

De beheerders van het kamp zijn van slag. Ze noemen de dieren asielzoekers. Die verstoren het evenwicht in het hertenkamp, zeggen ze. De veearts heeft de rest van de zwanen een antibioticakuur voorgeschreven. De kuur lijkt te werken.