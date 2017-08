Cel voor stelen drank, vis en nepkerstboom

Een 41-jarige man uit Franeker moet een half jaar de cel in voor het stelen van onder andere een nep-kerstboom. Als de man nogmaals wordt betrapt, moet hij vier maanden extra zitten. De politie kreeg de man in mei in de gaten, na een inbraak in een schuurtje in Emmen. De bewoner had hem betrapt, met een vriend. De man was ontslagen uit de GGZ-kliniek van Franeker. Volgens de rapporten was er niet met hem te werken.

Voor de rechter ontkende de Fries dat hij wat met de dieverij te maken had. Maar hij gaf wel toe dat hij drie keer wat had gestolen uit een winkel. Uit een supermarkt aan het Cambuurplein in Leeuwarden had hij bevroren vis meegenomen, en drank. Een medewerker van de winkel wou hem tegenhouden. Deze werd daardoor bedreigd door de verdachte.

Bij een andere supermarkt, aan de Bilgaardpassage, had hij ook drank en vis gestolen. Daar nam hij ook led-lampen mee. En bij de HEMA nam hij een drone en een kunstkerstboom mee zonder te betalen. De man was al eerder met justitie in aanraking geweest. Hij zat nog in zijn proeftijd toen hij de fout in ging. Daarom valt zijn straf nu zwaarder uit als gewoon zou zijn geweest.