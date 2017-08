Grafstenen vernield in Dokkum

Op de begraafplaats Damwâldsterreedsje in Dokkum zijn zeven grafstenen vernield. Ze zijn door vandalen omver gehaald. Het gaat om grafstenen op het oudere deel van de gemeentelijke begraafplaats. Wethouder Pieter Braaksma is geschrokken van de vernielingen. Hij roept de daders op om zichzelf te melden en de verantwoording te nemen. De grafstenen zijn volgens Braaksma niet meer te maken. Daar zijn ze te oud voor. De gemeente is nu op zoek naar de nabestaanden om die te informeren. Er is ook aangifte gedaan bij de politie. Die vraagt getuigen om zich te melden.