Vrouw bedenkt inbraak en krijgt werkstraf

Een 31-jarige vrouw uit Drachten is veroordeeld tot 120 uren werkstraf voor het oplichten van verzekeraar Univé. 60 uren van haar straf zijn voorwaardelijk. Op 30 januari was de vrouw naar de politie gegaan omdat er volgens haar ingebroken was in haar huis. Volgens de vrouw waren er twee iPhones, laptops en sieraden meegenomen. Bij Univé claimde ze 2400 euro schade. De politie kwam er uiteindelijk achter dat een van de telefoons niet gestolen was, maar dat de vrouw die in 2015 al via Marktplaats had verkocht. Hierop bekende de vrouw dat ze de inbraak had verzonnen, en Univé hiermee had opgelicht.

Bij de verzekeraar kwamen ze met deze bekentenis erachter dat de vrouw in 2015 hetzelfde had gedaan. Toen had de verzekeraar 750 euro uitgekeerd voor een telefoon die niet gestolen maar verkocht was. Volgens de verdachte had ze de oplichting gedaan omdat ze in geldnood zat.