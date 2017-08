EK winnaar Loes Geurts houdt eerst op met voetballen

Keepster Loes Geurts uit Hichtum verlaat voor nu het voetballen. Dat laat ze weten op haar instagram account. Volgens de 31-jarige speelster van Paris Saint Germain is het nu eerst tijd voor wat anders. Ze schrijft dat ze veel fantastische maar ook moeilijke momenten heeft meegemaakt, en dat de batterij nu eerst leeg is. Geurts was reserve keepster op het succesvolle EK van afgelopen maand. Ook stond ze met haar team PSG in de finale van de Champions League. Ook in dit team was ze tweede keepster. Geurts sluit niet uit dat ze terugkomt in het voetbalwereldje, maar voor nu is het eerst genoeg. "You will hear from me", schrijft ze.