Grou blijf leider in skûtsjeklassement na protestbehandeling

De jury van de SKS heeft het protest van Grou toegekend. Dat betekent dat het skûtsje van Grou klassementsleider blijft. Grou moest maandagmiddag met schade het wedstrijdwater bij Woudsend verlaten na een aanvaring met Drachten. De aanhechting tussen de giek en de mast was beschadigd geraakt. Omdat de Grousters het protest hebben gewonnen, krijgen ze voor de wedstrijd in Woudsend het gemiddelde aantal punten over alle wedstrijden.

Drachten had nog geprotesteerd tegen Huzum, maar dat protest is afgewezen. Drachten had ook nog een protest tegen de Súdwesthoeke. Doordat schipper Auke de Groot van de Súdwesthoeke niet naar de protestkamer toe was gekomen, heeft Drachten dat protest wel gewonnen.