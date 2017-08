Speed-pedelec ook in Fryslân veel gebruikt

Fryslân zit in de middenmoot als het gaat om het aantal speed-pedelecs die er in de provincie zijn. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Deze hypersnelle elektrische fietsen kunnen snelheden tot 45 kilometer per uur halen, en moeten sinds een paar maanden op de gewone weg rijden. In Fryslân hebben 51 op de 100 duizend mensen een speed-pedelec.

De meeste rappe elektrische fietsen zijn te vinden in Utrecht en Overijssel. De mensen in Flevoland en Limburg lopen minder warm voor het nieuwe vervoersmiddel. Landelijk gezien zijn de meeste fietsers met een speed-pedelec tussen de 45 en de 65 jaar oud. Zij hebben ruim 68 procent van het totale aantal speed-pedelecs in bezit.