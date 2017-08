Utrechter Kallon voor twee seizoenen naar SC Cambuur

SC Cambuur heeft zijn voorhoede per direct versterkt met de 21-jarige Issa Kallon. Kallon komt over van FC Utrecht en heeft een contract getekend voor twee seizoenen, met een optie voor nog een derde seizoen. Hij begon in 2014 bij FC Utrecht, maar speelde het afgelopen jaar op huurbasis voor FC Emmen. Daar kwam hij in alle 38 competitiewedstrijden in actie. Technisch directeur Gerald van den Belt van Cambuur noemt Kallon een speler met veel dreiging en snelheid.

Aanvaller Issa Kallon (21) komt de voorhoede van SC #Cambuur per direct versterken. Veel succes in het geel-blauw Issa! pic.twitter.com/cMCxNOvI3S — SC Cambuur (@SCCambuurLwd) August 14, 2017