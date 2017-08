Sneker skûtsje pakt winst bij Woudsend

Sneek heeft maandag het skûtsjesilen bij Woudsend gewonnen. Na de winst in Terherne en in Elahuizen is het de derde overwinning voor De Sneker Pan met schipper Douwe Visser. Woudsend met schipper Teake Klaas van der Meulen kwam op eigen water als tweede over de finish. Op de derde plaats eindigde d'Halve Maen uit Drachten met schipper Klaas Westerdijk.

Aan de start in Woudsend verschenen twaalf skûtsjes, maar Grou moest de wedstrijd verlaten met averij door een aanvaring met Drachten. Langweer had zich zaterdag teruggetrokken uit protest tegen de nieuwe zeilformule en deed niet mee. Winnende schipper Douwe Visser is wel wat aangedaan door alles wat er met Langweer speelt. "Ik vind het zeer kwalijk", zo zei hij geëmotioneerd na afloop van de wedstrijd.

In het klassement staat Sneek nu bovenaan, gevolgd door Grou op de tweede plek en Lemmer op de derde. Dinsdag is een rustdag en wordt er niet gezeild. De eerstkomende wedstrijd is woensdag in Lemmer.

Alles over het skûtsjesilen is te vinden op: omropfryslan.nl/skutsjesilen.