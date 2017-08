Mogelijk opnieuw acties in het basisonderwijs

Er komen mogelijk meteen na de zomervakantie opnieuw acties in het basisonderwijs. Dat zegt Nynke Stallinga, regio-coördinator van de belangengroep 'PO in Actie'. Voor de vakantie ging het nog om een sympathieke prik-actie van een uurtje, maar in september zal dat anders zijn. "Het ligt voor de hand dat we dan de stakingskant opgaan". Stallinga vindt dat in Den Haag een politiek spel wordt gespeeld, met name tussen PvdA en VVD, waar het onderwijspersoneel de dupe van is.

Volgens minister Asscher moet in de begroting voor volgend jaar al sprake zijn van een inkomensverbetering voor meesters en juffen. VVD-leider Zijlstra denkt dat de kans daarop alleen maar kleiner wordt als de PvdA het zo hard speelt.