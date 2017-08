Grouster skûtsje ligt eruit na aanvaring met Drachten

Klassementsleider Grou heeft na een aanvaring met het Drachtster skûtsje de wedstrijd bij Woudsend verlaten. Door averij kunnen de Grousters niet verder. "Jeroen kwam van achteren. Hij had geen enkel loefrecht, maar vaart ons zo in de schoot en de giek", zegt schipper Douwe Visser van Grou over zijn collega Jeroen Pietersma van Drachten.

Het lummelbeslag van Grou is helemaal krom, zegt Visser. Dat is de aanhechting van de giek aan de mast. Grou heeft een protest ingediend tegen Drachten. Drachten protesteert door, tegen Huizum.

Dit betekent dat er nu nog elf skûtsjes in de wedstrijd zijn. Eerder werd Joure gediskwalificeerd. Langweer wil niet meer meedoen, omdat ze de regels oneerlijk vinden. Grou heeft twee dagen de tijd om de schade te herstellen, dinsdag wordt niet gezeild.

