Personeel Kwadrantgroep voert opnieuw actie

Personeel van de Kwadrantgroep voert dinsdag opnieuw actie om aandacht te vragen voor de hoge werkdruk. Ze willen dat er meer mensen worden aangenomen. Op een eerder moment heeft het personeel de Raad van Bestuur al een aantal eisen voorgelegd. Over anderhalve week komt daar een gesprek over. Maar omdat de Raad van Bestuur volgens het personeel eerder al eens afspraken niet nagekomen is, komt er nu opnieuw actie.

Medewerkers gaan met een bus bij verschillende locaties van Kwadrant langs. Ze delen Friese dúmkes (koekjes) uit en halen meer steunverklaringen op.