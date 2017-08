"Stuur Brok naar topoverleg over Friesenbrücke in Duitsland"

Commissaris van de Koning Arno Brok moet aanschuiven bij het topoverleg over het wederopbouwen van de Friesenbrücke over de Eems in Duitsland. Dat vindt de FNP, die er vragen over heeft gesteld aan Gedeputeerde Staten. Bij het overleg op 28 augustus in Bonn zou de Groninger commissaris Paas aanwezig zijn, maar hij kan niet vanwege de viering van Gronings Ontzet.

Slepende kwestie

Volgens FNP-woordvoerder Klaas Fokkinga is het belangrijk voor Fryslân en Groningen dat er een bestuurlijke delegatie op het hoogste niveau naar het overleg met de Duitse staatssecretaris van Verkeer gaat. "De wederopbouw van de spoorbrug bij Weener na de aanvaring eind 2015 ontwikkelt zich tot een slepende kwestie. Beide provincies hebben er groot belang bij dat de treinverbinding met het Duitse achterland zo snel mogelijk wordt hersteld", zo stelt hij.

Bommen Berend

Fokkinga denkt dat de aanwezigheid van Brok het proces kan versnellen en helpen kan om tot een definitieve oplossing te komen. "Als de feestelijkheden rond Bommen Berend de Groninger bestuurders en ambtenaars op 28 augustus belemmeren, dan stellen wij voor dat de Friese commissaris en ambtenaars de honneurs waarnemen in Bonn."