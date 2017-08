Vrachtschip Noord Nederland deze week weer in de vaart

Het vrachtschip Noord Nederland van Rederij Doeksen kan in de loop van deze week weer in gebruik genomen worden. Sinds vorige week zijn er problemen met de motoren van het schip. Monteurs zullen aanstaande woensdag de eerste twee motoren repareren. Die twee motoren zijn voldoende om het schip vanaf donderdag weer te laten varen. Dit weekend wordt dan nog een derde motor aangepakt. Een vierde motor moet geheel vervangen worden. Het wachten is echter nog op een nieuw exemplaar uit Duitsland.

Tot donderdag wordt vracht voor Vlieland en Terschelling vervoerd met een ander schip. Omdat dat schip maandag nog voor passagiersvervoer nodig is, zijn er dan nog aangepast tijden voor die passagiersdiensten. Vanaf dinsdag varen de boten weer volgens de dienstregeling.