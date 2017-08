Werk aan Halvemaanspoortbrug in Dokkum klaar

De Halvemaanspoortbrug in Dokkum is dinsdagmiddag weer klaar voor gebruik. Sinds half april werd er gewerkt aan de brug. Er is een nieuw brugdek aangebracht en de brug is 30 centimeter hoger geworden. De doorvaarthoogte is nu 2,5 meter en daardoor kunnen boten toegang krijgen naar de Súd Ie die in 2019 bevaarbaar wordt.

De werkzaamheden zijn onderdeel van het programma Súd Ie en Wetterfront Dokkum. Met het bevaarbaar maken van de Súd Ie kunnen bootjes in de toekomst van Dokkum naar het Lauwersmeer varen. Het projekt is een samenwerking tussen de gemeente Dongeradeel, de provincie en Wetterskip Fryslân en wordt mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds.