Franse boer vindt na jaren ook tweede Friese stagiaire

De zoektocht van de Franse boer Guy Roulland naar twee Leeuwarder dames is uiteindelijk geslaagd. Nadat hij in juli via een oproep op Facebook al Sjoukje Brouwer terugvond, is nu ook Gonneke Kramer boven water. Beide Friezinnen liepen in de jaren '80 stage bij de boer in Normandië. Daarna verwaterde het contact.

Geen Facebook

Gonneke Kramer hoorde via via dat ze gezocht werd door de Fransman. "Ik ben helemaal niet actief op Facebook en bij mij kwam het bericht vorige week pas aan. Ontzettend leuk dat hij naar ons op zoek was." Gonneke liep in 1984 als 17-jarig meisje stage bij de boer. "Ik ging voor het eerst naar het buitenland en gelijk alleen. Ik heb geholpen met het melken van de koeien en het werk op het land."

Uit eten

Sjoukje Brouwer was er toen ook. Zij was stagiaire in 1982, maar was twee jaar later terug met een vriendin en sliep een week in de tent op het boerenerf. Gonneke en Sjoukje hebben nu ook weer contact met elkaar. "We gaan binnenkort uit eten om bij te kletsen", vertelt Gonneke.

Naar Friesland

De dames hoeven niet lang meer te wachten om hun Franse boer in de armen te kunnen sluiten, want in september komt hij naar Nederland. Gonneke kijkt hier erg naar uit. "Het lijkt me heel leuk om hem weer te ontmoeten en hem nu, samen met Sjoukje, Friesland te laten zien."