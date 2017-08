Fietsenmaker: "Drama dreigt voor Fietsvierdaagse Appelscha"

Net als 15 jaar geleden is er waarschijnlijk weer een punaise-strooier actief in de omgeving van Appelscha. Fietspaden in de regio worden geteisterd door punaises op de route. Volgende week start de Fietsvierdaagse van Appelscha. Fietsenmaker Jan Hendrik Kramer uit Appelscha is bang dat het een drama wordt voor heel veel deelnemers.

De afgelopen weken kregen tientallen fietsers een lekke band door een punaise. In sommige gevallen zater er wel 20 punaises in de banden van één fiets. Fietsenmaker Kramer denkt dat het om daders gaat die rust zoeken in de omgeving en daarbij hinder ondervinden van fietsers.

Hoe het verder moet, weet Kramer niet. "Ik hoop dat we binnenkort iemand op heterdaad kunnen betrappen. Er is inmiddels contact geweest met de wijkpolitie." In de tussentijd heeft Kramer het zelf druk met het plakken van alle banden. Blij is hij daar echter allerminst mee. "We mogen graag fietsen maken, maar dit neemt alle plezier weg."