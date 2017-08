Zwemmers wordt afgeraden om een duik te nemen in het water bij zwemlocatie De Kuilart in Koudum. De kans om gezondheidsklachten op te lopen is groot door een te hoog aantal bacteriën. Met borden wordt aangegeven dat er een negatief zwemadvies geldt.

Op de website www.zwemwater.nl geeft de Fryske Utfieringstsjint Miljeu en Omjouwing (FUMO) aan op welke zwemlocaties beter niet gezwommen kan worden.