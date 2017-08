Ten Berge nieuwe hoofdtrainer voetbalvrouwen SC Heeernveen

Roeland ten Berge is de nieuwe hoofdtrainer van de voetbaldames van SC Heerenveen. Dat meldt de Stichting Vrouwenvoetbal Heerenveen. Ten Berge is sinds 2011 hoofdtrainer bij verschillende voetbalclubs in de top van het amateurvoetbal. Sinds 2000 is hij actief in meerdere functies voor voetbalbond KNVB.

Het bestuur van de stichting is blij met de komst van Ten Berge. Het vrouwenvoetbal is één van de snelst groeiende sporten in Nederland. De stichting wil de sport in Noord-Nederland meer en beter op de kaart zetten.