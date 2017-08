MCL heeft last van een Pokémon

Ziekenhuis MCL in Leeuwarden heeft last van een Pokémon. Het virtuele monster zit op het ziekenhuisterrein en moet gevangen worden door mensen die het spel online spelen. Vooral op dinsdag is het druk bij het ziekenhuis, omdat de Pokémon er dan zit. Er komen op zo'n dag met gemak vijftig mensen naar het MCL-terrein om de Pokémon te vangen. Het ziekenhuis is daar niet zo blij mee.

"We hebben het liever niet op het ziekenhuisterrein", vertelt woordvoerder Frits Mostert. "We hebben patiënten met ernstige problemen en ook ambulances die hier langs moeten. Dus we vinden het ziekenhuis niet zo geschikt voor een Pokémon." Daarom heeft het MCL een mail gestuurd naar het bedrijf dat het spel ontwikkelt met het verzoek de Pokémon weg te halen. Of het verzoek wordt gehonoreerd door het bedrijf, moet nog blijken.

Lange tijd was Pokémon erg populair. Na de update van het spel om virtuele monsters te vangen, is het nieuw leven ingeblazen.