Jacob de Vries uit Hallum heeft het Nederlands kampioenschap stockcar F1 gewonnen. Dat werd zondag verrrenden in het Noord-Hollandse Sint Maarten. De Vries mocht vooraan starten in de grote finale, omdat hij een goeie kwalificatiereeks had neergezet.

De finale was vol van incidenten. Er werd hard gereden, mar De Vries hield het hoofd koel. Hij kwam als eerste onder de finishvlag door. Bert de Vries uit Nieuwebildzijl werd tweede.