Warner Hahn: "Ik heb mezelf geen blessure gejuicht"

De blessure van Heerenveenkeeper Warner Hahn kwam niet door juichen. Dat zegt de doelman zelf. Meerdere media meldden dat het juichen na het eerste doelpunt van Morten Thorsby de oorzaak zou zijn van zijn blessure.

"Huh? Zeggen ze dat?" zei Hahn meteen na afloop van de wedstrijd. "Dat is onzin. Ik raakte geblesseerd bij een bal die voorlangs kwam. Hoe ze daar dan bij komen? Geen idee." Heerenveen kwam zondag na een knotsgekke wedstrijd met 3-3 terug uit Groningen.

Schouder uit de kom

Volgens Hahn lijkt het mee te vallen met de blessure. Onderzoek in het ziekenhuis moet nog wel uitwijzen hoe erg het echt is. "De schouder is uit de kom geweest. Het deed wel echt pijn. Maar hoe erg het is, weet ik niet."

Topscorer Thorsby

De Noor Morten Thorsby bekroonde zijn basisplaats met twee doelpunten. "Ik kan me niet herinneren dat ik twee goals in één wedstrijd heb gemaakt."

Thorsby is niet zo'n doelpuntenmaker. Hiervoor speelde hij 65 wedstrijden voor Heerenveen, en hij scoorde één goal. Nu is hij na één competitieronde zelfs topscorer van de eredivisie.

"Ik had er zelfs vier moeten maken. Daar baal ik nog het meeste van." Bij de 2-1 voorsprong had hij de 3-1 op de pantoffel. "Die had er in gemoeten. Ik had de wedstrijd moeten beslissen."

Streppel niet boos en niet happy

Trainer Jurgen Streppel van Heerenveen vond dat zijn ploeg op basis van het spel de drie punten verdiende. "Zij spelen de tweede helft lange balen waardoor wij onder druk komen."

"De eerste helft hebben wij goed voetbal laten zien. We maken het dan zelf niet af. Ik ben daarom eigenlijk niet boos, maar ook niet happy."