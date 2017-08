Friese 'natuurpolitie' is voorbeeld voor buurprovincies

Wie in het buitengebied van Groningen of Drenthe verkeerde dingen doet, moet nu rekenen op een hogere pakkans. Als het gaat om het handhaven van de zogenoemde groene wetten, werken natuurorganisaties, politie en andere partijen die actief zijn in het buitengebied nu beter samen.

De buurprovincies gebruiken de Friese situatie als voorbeeld. Hier zijn al jaren zogenoemde toezichtskringen actief waar buitengewone opsporingsambtenaren van verschillende organisaties met elkaar of met de politie controles uitvoeren.

Daardoor wordt er efficiënter gecontroleerd op bijvoorbeeld illegaal vissen en stroperij, maar ook op eenvoudigere zaken zoals honden die loslopen waar dat niet mag. Op een gemeenschappelijke controle voor de IJsselmeerkust zijn zondagochtend bijvoorbeeld vijf boetes uitgeschreven door mensen van It Fryske Gea en de provinciale milieucontroledienst FUMO.