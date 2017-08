SC Heerenveen opent voetbalseizoen met spektakelstrijd

SC Heerenveen heeft de noordelijke derby niet kunnen winnen van FC Groningen. Het was een thriller, die alle kanten op kon. De wedstrijd werd pas in de allerlaatste minuten beslist. Het werd 3-3.

De eerste echte kans die Heerenveen kreeg, vloog er meteen in. Morten Thorsby - de man die bijna nooit scoort - scoorde in de zesde minuut van de wedstrijd, uit een assist van Denzel Dumfries.

Blessure

Nog geen drie minuten later was het ellende aan de andere kant van het veld. Heerenveendoelman Warner Hahn moest de strijd verlaten vanwege een blessure. Aan zijn schouder, zo leek het. Hij werd vervangen door Wouter van der Steen. Voor Van der Steen was dit zijn debuut in het eerste. Hij speelde eerder bij de beloften.

Vlak voor rust kwam Heerenveen op een royale twee-nul voorsprong door een doelpunt van Reza Ghoochannejhad, opnieuw na een assist van Dumfries. En de 3-0 hing in de lucht. De statische verdediging van Groningen had moeite met de dinamiek van de aanvallers van Heerenveen.

Schreeuwen om een penalty

In de tweede helft kwam Groningen helemaal terug in de wedstrijd. Lars Veldwijk scoorde vrij snel de 2-1. En daarna schreeuwde eigenlijk heel Groningen bij scheidsrechter Pol van Boekel om een penalty. Ze hadden gelijk.

Mimoun Mahi ging tegen de vlakte in het 16-metergebied. Maar de strafschop kwam er niet. "Er is geen videoscheidsrechter," zei verslaggever Roelof de Vries, "die is niet overal. Dat is maar goed ook voor Heerenveen, want dit was een 100% penalty."

Twee keer raak van 16 meter

Aan het eind van de tweede helft kwam de penalty er toch voor Groningen. Mahi verschalkte de debutant onder de lat bij Heerenveen. Van der Steen kon de bal niet stoppen. 2-2.

Vier minuten voor het einde leek Heerenveen de strijd te beslissen op 3-2. Morten Thorsby kreeg de bal met een mooi overstapje mee van Henk Veerman, die in de 83ste minuut voor Reza in het veld was gekomen, en scoorde.

Met nog twee minuten te gaan zette Groningen de stand weer op gelijke hoogte. Opnieuw een penalty, opnieuw Mahi versus Van der Steen, en opnieuw kon de debutant zijn doel niet schoon houden. Mahi zette de eindstand op het bord: 3-3.

Volgende week speelt Heerenveen in eigen huis tegen Heracles Almelo.