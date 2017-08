Aquaduct Drachtsterweg 12 uur eerder open dan gepland

Het nieuwe aquaduct in de Drachtsterweg is om 18:00 uur open gegaan voor verkeer dat Leeuwarden uit rijdt. Nu kunnen auto's die de stad in én uit gaan het aquaduct gebruiken. Dat is 12 uur eerder dan vantevoren gepland. Dat komt omdat het werk vrijdag eerder is begonnen.

Het weer zat ook mee dit weekend. Dat zegt een woordvoerder van projectorganisatie Leeuwarden Vrij Baan. "Het was wel even alle hens aan dek. We hebben in korte tijd veel werk verzet. Het is mooi dat het nu voor het donker klaar is." 's Nachts is er niet gewerkt, om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken.