FOTOS: De eerste skûtsjeweek in tien beelden

Het is zondag, en dan zeilden de skûtsjes niet. Maar de echte fans die worden daar misschien wel wat onwennig van. Daarom hebben we de mooiste beelden van de afgelopen week op een rijtje gezet. Maandag om 14:00 uur is de eerstvolgende wedstrijd, op het Heegermeer, bij Woudsend.

