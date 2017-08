Een inwoner uit de gemeente Achtkarspelen is zaterdagavond licht gewond geraakt, toen hij de macht over het stuur verloor en met zijn auto tegen twee bomen botste. Dat was op de Eesterweg in het Groninger Doezum. Volgens RTV Noord vloog de auto na de botsing in brand, maar kon een oplettende buurtbewoner het vuur blussen.

De man is door de politie meegenomen naar het bureau, omdat het vermoeden bestaat dat hij teveel had gedronken. Zijn auto raakte volledig vernield.