Martzen Deinum gekroond tot koningin in Menaam

Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum wonnen in Menaam verassend de vrije formatiepartij door in de finale te winnen van het sterke trio Ilse Tuininga, Wiljo Sijbrandij en Manon Scheepstra.

Op 5-5 en 6-2 plaatste Deinum een bovenslag. Ze werd tot koningin gekozen. Het was voor het trio Hofman de eerste seizoensoverwinning in de elfde vrije formatiepartij van het seizoen.

De derde prijs was voor Marije van der Meer, Klasine Huistra en Annelien Broersma. Zondag wordt in Werga beslist welke parturen mee mogen doen aan de vrouwen-PC. Die wordt woensdag over een week gehouden in Weidum.