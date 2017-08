Dat het een mooie sprong zou worden, dat had hij al wel door toen hij helemaal bovenin de pols hing. Maar dat het zo'n eind zou worden, dat had hij nooit gedacht.

Jaco de Groot uit Woerden is de eerste polsstokverspringer ooit die het gelukt is om over de grens van 22 meter te springen. Zijn afstand: 22.21. Daarmee verbreekt hij het oude record van Bart Helmholt met meer dan een halve meter.