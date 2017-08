Op de Sâltpoel bij Terherne is zaterdagmiddag een zeilboot omgeslagen. Het gaat om een valk. Er zaten vijf mensen in. Die zijn niet gewond geraakt. Een watersporter die in de buurt was, heeft ze aan boord genomen. Hij belde ook 112 om door te geven dat iedereen in veiligheid was. "Zo hoort het ook" zei de waterpolitie in een reactie.