Sensationeel nieuw record: De Groot springt over de 22 meter

Op de dag van het Fries kampioenschap fierljeppen is in Utrecht het nationaal record met meer dan een halve meter verbeterd. Jaco de Groot sprong een sensationele 22.21. Dat is meer dan een halve meter verder dan het oude record van 21.64. Dat stond op naam van Bart Helmholt.

"Hy gaat helemaal recht over" zegt verslaggever Koos Wieling na het zien van de beelden. "Dit is wat Bart Helmholt nog graag wilde, voordat hij ermee ophield. Over de 22 meter springen. Dat is hem nooit gelukt."

"Onvoorstelbaar!" zegt De Groot tegen RTV Utrecht. "Dat het zover was had ik niet gedacht. Hij bleef recht en dan zit je bovenin de stok. Dan weet je dat het heel ver is. Wat een wedstrijd!"

In Holland gingen meer springers over de 21 meter. "Ik moest wel laten zien dat ik beter ben", zei De Groot. "Hier train je een heel jaar voor. Ik ben heel gelukkig!"