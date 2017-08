Garnalenfabriekje Moddergat loopt als een trein

Het gaat goed met het garnalenfabriekje. Het gebouwtje aan de zeedijk bij Moddergat was ooit de plek waar vissers de garanalen kookten. Het gerestaureerde gebouw heeft nu een functie als cultureel educatief natuurcentrum. En daar gaat heet boven verwachting goed mee.

Anke Bijlsma is de programmeur en stelt op verzoek programma's samen voor groepen die de locatie afhuren. De charme is natuurlijk het gezellige, kleinschalige van het gebouw met interessante historie. "Maar precies daarin zit ook de beperking," vertelt Anke Bijlsma. "Met moeite kunnen we hier 60 mensen bergen, en dat is eigenlijk te weinig om economisch gezond te draaien." Uitbreiden is dan ook een grote wens.

