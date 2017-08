Vijf klachten over geluidsoverlast Into the Grave

Bij de gemeente Leeuwarden zijn vrijdagavond vijf klachten binnengekomen over het festival Into The Grave. Het tweedaagse evenement wordt gehouden op het Oldehoofsterkerkhof in de stad. De vijf klachten zijn een stuk minder dan vorig jaar. Toen kwamen er veel klachten over de luide metalklanken.

"Dit jaar valt het met mee met de klachten over het geluid van Into the Grave. Meerdere bezoekers van het festival geven aan dat het geluid wel wat harder mag. Het heet niet voor niets hardrock!", zegt organisator Paul van Berlo.

Onder andere Arch Enemy, Overkill en Sodom geven zaterdag een optreden. Bezoekers van Into the Grave kunnen op de camping bij het Rengerspark overnachten. Zaterdag is de laatste dag van het tweedaagsze festival.