De dode man die zaterdagochtend werd gevonden in een vaart bij Boazum, is een 65-jarige Bolswarder. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De man werd sinds vrijdagmiddag vermist. Hij was om twee uur op zijn racefiets vertrokken. Toen hij later op de middag nog niet terug was, werd er een Burgernetactie opgezet. Dat leverde niets op.

Zaterdagochtend werd het lichaam van de man gevonden. De politie sluit een misdrijf uit. De man is waarschijnlijk niet goed geworden en in het water beland.