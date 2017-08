Nard Brandsma is Fries kampioen fierljeppen geworden. In Winsum sprong hij 20, 72. Het is zijn eerste Friese seniorentitel.

Klaske Nauta uit IJlst is bij de vrouwen kampioen geworden. Ze sprong 15, 64. Bobby Zwaagman, ook uit IJlst, pakte de juniorentitel mei 19, 52.