FESTIVALVOLK: Into The Grave

In Fryslân hebben we veel festivals. Nu hebben we wel een idee van wat voor festivals dat zijn, mar wat voor volk komt er nu eigenlijk op af? Wij nemen jullie mee naar het metalfestival Into the Grave, dus begin maar alvast te headbangen...

Naam: Christina

Leeftijd: 16 jier

Woonplaats: Hellevoetsluis

Oplieding: Binnenkort de kappersopleiding

Hoe zou jij Into the Grave omschrijven?

It is een echte community van mensen. Als ik over straat loop dan voel ik mij toch wat abnormaal tussen de andere mensen. Maar als ik hier ben dan zijn wij met zijn allen raar, dus eigenlijk zijn we dan gewoon normaal! Je kunt met iedereen praten en daarnaast is de sfeer ook nogeens heel gezellig.

Wat is jouw kledingstijl?

Ik ben niet echt een gothic, want zo zien mensen dan nog wel eens, mijn stijl is misschien wat meer alternatief. Mijn haar heb ik groen omdat ik dat gewoon een mooie kleur vind. Al wissel ik eigenlijk elke maand van kleurtje en laat dat dan net deze maand groen zijn.

Voor welke bands kom jij?

Dat zijn twa bands; Alestorm & The Charm the Fury. Al zijn we net te laat voor The Charm the Fury, dus die hebben we helaas gemist. Alestorm luister ik vooral veel, de andere bands ken ik een beetje.

Wat is jouw ultieme tip voor de niet Into the Grave-ganger?

Kom niet casual gekleed, want dan zil je je niet echt op je gemak voelen.