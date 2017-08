"SC Heerenveen is nog niet klaar voor het nieuwe seizoen"

Het nieuwe eredivsieseizoen begint dit weekend. Eén Friese club houdt de eer van de provincie hoog in de hoogste voetbalcompetitie. SC Heerenveen speelt zondag zijn eerste wedstrijd, uit bij FC Groningen. Maar hoe staat Heerenveen er voor en wat zijn de kansen voor de ploeg? Wij vroegen het aan Heerenveen-watcher Roelof de Vries.

Hoe staat het team er voor?

"Als ik de trainer was, had ik liever gehad dat het seizoen twee weken later zou beginnen. Het team staat er nog net geweldig voor. Het Noorse talent Dennis Johnsen was opvallend goed in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar hij ging deze week naar Ajax."

Zijn er nog zaken die aangepakt moeten worden qua personele bezetting?

"Ik heb het idee dat andere clubs wat beter en slimmer hebben ingekocht. Het is de vraag of er vervanging wordt gezocht voor vleugelaanvaller Dennis Johnsen. Het is ook nog onzeker of Sam Larsson blijft. Er zijn een aantal clubs die interesse hebben in Larsson.

Datzelfde geldt voor Henk Veerman. Hij gaat mogelijk ook weg uit Heerenveen. De verwachtingen voor het nieuwe seizoen zijn daardoor wat onzeker."

Hoe was de voorbereiding op dit nieuwe seizoen?

"De voorbereiding was niet denderend. Heerenveen heeft in Italië en Oostenrijk een aantal oefenwedstrijden gespeeld. De laatste wedstrijd tegen Genua werd met 4-0 verloren. Het is desalniettemin lastig om conclusies te verbinden op basis fan de oefenwedstrijden van deze zomer."

Waar liggen de pijnpunten van dit team?

"Vorig seizoen was de verdediging vooral het probleem voor Heerenveen. Ik bedoel dan de verdedigende kwaliteiten van de hele ploeg. Achterin werden steekjes laten vallen, veel persoonlijke fouten. Heerenveen heeft heel erg hierin geïnvesteerd, met onder anderen centrale verdediger Daniel Hoegh, maar ook een nieuwe linksback (Denzel Dumfries) en rechtsback (Lucas Woudenberg).

Kik Pierie zal mogelijk ook meer worden ingezet. De 17-jarige Leeuwarder is een megatalent. Bovendien staat er nu een betere keeper in het goal, Warner Hahn. Ik verwacht daarom wat meer stabiliteit en dat heeft Heerenveen ook wel nodig."

Welke spelers breken door?

"Martin Ødegaard. Hij kwam vorig seizoen van Real Madrid, dus dat hij goed is, is geen verrassing. Maar vorig seizoen deed hij het niet zo goed. In de voorbereiding naar dit seizoen toe vond ik hem desondanks echt heel goed. Hij heeft het in zich. En als trainer Streppel het eruit kan halen bij Ødegaard, dan kunnen we smullen dit seizoen!"

Waar staat Heerenveen aan het eind van de competitie?

"Ik verwacht niet veel meer dan vorig jaar van Heerenveen qua positie op de ranglijst van de eredivisie. Als ze zesde worden, hebben ze het fantastisch gedaan. Maar ze kunnen ook zomaar elfde of twaalfde eindigen. Als ze de play-offs halen, hebben ze het goed gedaan."

