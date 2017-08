Het skûtsje van Langweer heeft zich teruggetrokken uit het SKS-kampioenschap van 2017. Reden daarvoor is de nieuwe zeilformule. Die pakt nadelig uit voor Langweer. De schipper en bemanning hebben de motivatie niet meer om door te zeilen. "We zijn volslagen kansloos," zegt voorzitter Johan Abma van het skûtsje van Langweer. "We zeilen achteruit."

Dit betekent dat er nu nog maar 12 skûtsjes in competitie zijn. Eerder werd Joure al gediskwalificeerd.