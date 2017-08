Touw gespannen op mountainbikeroute Boornbergum

Onbekenden hebben op een mountainbikeroute in de bossen bij Boornbergum een touw op kielhoogte gespannen. Het touw hing over het fietspad heen, op een plek waar ook palen zijn neergezet. Deze waren duidelijk bedoeld voor een speurtocht.

De mensen achter de organisatie Mountainbikeroute Beetsterzwaag zijn op de hoogte gebracht van het touw. Zij zeggen dat het niet duidelijk is of het touw door domheid of met opzet is opgehangen. Toch overweegt de organisatie aangifte te doen van poging tot mishandeling. Volgens hen had iemand hierdoor zwaar gewond kunnen raken.

Ze waarschuwen fietsers om op deze route goed op te letten, en het direct te melden als ze meer van dit soort zaken aantreffen.