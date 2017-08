Leeuwarder opnieuw gepakt met ongeldig rijbewijs

Een 28-jarige Leeuwarder is vrijdagavond voor de zesde keer aangehouden voor het rijden met een ongeldig rijbewijs. Agenten zagen de man rijden op de Aldlânsdyk. Hij viel op omdat hij niet de verplichte rijrichting volgde. Toen de man werd gecontroleerd, bleek dat hij een ongeldig rijbewijs had. Hij is daar sinds 2014 al vijf keer eerder voor aangehouden.

De man is korte tijd meegenomen naar het bureau voor onderzoek. Hij moet zich later verantwoorden voor de rechter. De auto van de man is in beslag genomen.