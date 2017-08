Zeilster Marit Bouwmeester verlaat het test WK in het Deense Aarhus. Ze doet het erg goed op het evenement, en staat op het moment op de eerste plaats in de Laser Radialklasse. Bouwmeester wil zich echter goed voorbereiden op het WK dat later deze maand in Nederland wordt gehouden. Daarom vliegt ze zaterdag, twee dagen voor het eind van het test WK, alweer naar huis.

Het WK is van 21 tot 26 augustus in Medemblik.