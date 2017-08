Kamervragen over het aanspoelen van paraffine

D66 in de Tweede Kamer wil van de minister van Milieu weten wat die doet om te voorkomen dat mensen en beesten in contact komen met de paraffine die is aangespoeld op verschillende stranden, onder andere dat van Vlieland. Het spul is gevaarlijk, vooral voor dieren. Maar D66 maakt zich ook zorgen over de mensen die vanwege de Beach Cleanup Tour de stranden aan de Noordzee schoonmaken.

Verder wil de partij weten hoe ver de minister is gekomen met het regelen van een internationaal verbod op het lozen van paraffine.