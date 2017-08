Friesland Beweegt wil meer kantoren openen in Fryslân

De Stichting Friesland Beweegt heeft plannen om op meerdere plaatsen in de provincie kantoren te openen. De stichting is in 2009 opgericht voor het organiseren van een wandeltocht over de Waddeneilanden. Hierna is de organisatie uitgegroeid tot een platform voor het organiseren, ondersteunen en promoten van allerlei activiteiten. Ook kunnen mensen ervaring opdoen bij Friesland Beweest om zo weer een reguliere baan te krijgen.

Met de nieuwe kantoren hoopt Friesland Beweegt dat de drempel om bij de stichting aan het werk te gaan, laag blijft. Ook kan zo meer hulp geboden worden aan bestaande en nieuwe evenementen.