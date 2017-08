Stefano Lilipaly vertrekt per direct bij SC Cambuur. De middenvelder gaat op eigen verzoek naar het Indonesische Bali United FC. De 27-jarige Lilipaly maakte eind januari de overstap van SC Telstar naar SC Cambuur. Hij speelde het afgelopen halfjaar 16 wedstrijden voor de Leeuwarders.

Lilipaly geeft aan dat het voor hem en zijn vrouw altijd een droom is geweest om in Indonesië te wonen. Volgens technisch directeur Gerald van den Belt heeft Cambuur er alles aan gedaan om Lilipaly in Leeuwarden te houden. Cambuur wenst hem echter alle succes toe in Indonesië. De club zoekt een opvolger voor de middenvelder.