SC Cambuur wint laatste oefenwedstrijd van Helmond Sport

SC Cambuur heeft vrijdagavond de laatste oefenwedstrijd van het seizoen met 2-1 gewonnen van Helmond Sport. Op eigen veld kwam de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen in de 39e minuut op voorsprong door een doelpunt van Alvin Daniels. Nog geen minuut later was het opnieuw raak en tekende Ricardo Kip voor de 2-0 ruststand.

Na de rust was Daniels opnieuw gevaarlijk, maar dit keer werd zijn schot geblokt. Een kwartier voor het eindsignaal was het wel raak aan de andere kant van het veld en maakte Helmond Sport uit een scrimmage de aansluitingstreffer. Verder kwamen de gasten uit Brabant niet.

Bij Cambuur ontbrak Jordy van Deelen. De rechtsback raakte in de laatste wedstrijd van de play-offs tegen MVV zwaar geblesseerd aan zijn enkel. Hij zou vrijdag weer in de basis starten, maar raakte op de laatste training opnieuw geblesseerd. Hij heeft nu een klein haarschuurtje in zijn voet. Herstel kost minimaal twee weken.

Volgende week vrijdag staat de eerste competitiewedstrijd op het programma voor de Leeuwarders. Dan treffen ze in het eigen stadion de spelers van Jong Ajax.