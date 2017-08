De brandweer in Heerenveen is vrijdagavond uitgerukt voor een barbecue. Bewoners van een flat aan de Kennedylaan waren in een berging op de bovenste verdieping van het gebouw aan het barbecueën. Daarbij ontstond veel rook. Omstanders zagen de rook en dachten dat het om een brand ging en waarschuwden de brandweer. Die had al snel in de gaten dat het loos alarm was.